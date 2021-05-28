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Вляпаться в Лукашенко
Источник материала: UDF
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Вероятно, было бы правильно, пусть и не публично, жестко поставить на место Лукашенко, режим которого зависим от России, указав ему, что он не должен создавать дополнительные проблемы Москве. Что он обязан, прежде чем что-то делать, получать согласие в центре «Евразии». Если нет – поддержка уменьшится.
Но, нет. Обязательно нужно влезть единичными запретами на полеты французских и австрийских самолетов. Только деликатность европейцев спасает, потому что адекватным ответом был бы немедленный запрет полетов «Аэрофлота» во Францию и Австрию через Беларусь.
Глупость российского начальства еще и в том, что деваться Лукашенко некуда – объяви Европа экономические санкции против белорусских удобрений или транзита, все равно прибежит в Москву. Поэтому его демонстративная поддержка лишена практического смысла. «Союзничек» сидит на цепи.
Впрочем, все это верно при том предположении, что Россия не «сотрудничала» с Лукашенко в спецоперации по слежке и задержанию Романа Протасевича. Если со временем выяснится, что была оказана поддержка, то глупость российского начальства имеет глубокие корни.
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Вероятно, было бы правильно, пусть и не публично, жестко поставить на место Лукашенко.
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