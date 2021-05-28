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Вляпаться в Лукашенко

28.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вляпаться в Лукашенко
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Казалось бы, в интересах Москвы сохранить дистанцию от воздушно-пиратского скандала, устроенного Лукашенко. Не участвовать в чужой игре. Не поддерживать диктатора, решившего выстрелить себе в ногу, пишет Telegram-канал СерпомПо.

Вероятно, было бы правильно, пусть и не публично, жестко поставить на место Лукашенко, режим которого зависим от России, указав ему, что он не должен создавать дополнительные проблемы Москве. Что он обязан, прежде чем что-то делать, получать согласие в центре «Евразии». Если нет – поддержка уменьшится.

Но, нет. Обязательно нужно влезть единичными запретами на полеты французских и австрийских самолетов. Только деликатность европейцев спасает, потому что адекватным ответом был бы немедленный запрет полетов «Аэрофлота» во Францию и Австрию через Беларусь.

Глупость российского начальства еще и в том, что деваться Лукашенко некуда – объяви Европа экономические санкции против белорусских удобрений или транзита, все равно прибежит в Москву. Поэтому его демонстративная поддержка лишена практического смысла. «Союзничек» сидит на цепи.

Впрочем, все это верно при том предположении, что Россия не «сотрудничала» с Лукашенко в спецоперации по слежке и задержанию Романа Протасевича. Если со временем выяснится, что была оказана поддержка, то глупость российского начальства имеет глубокие корни.
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Вероятно, было бы правильно, пусть и не публично, жестко поставить на место Лукашенко.
 
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