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Чернявской предъявлено обвинение. Сапегу суд оставил за решеткой
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщили дочь Юлии и адвокат Софьи, соответственно.
Вдове основателя TUT.BY Юлии Чернявской предъявлено обвинение.
– Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ни-че-го. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? «Никаких», –
Пока неизвестно, по какой статье проходит вдова Юрия Зиссера.
Кроме того, в пятницу Минский суд отказал удовлетворить жалобу на задержание Софьи Сапеги. Об этом
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Об этом сообщили дочь Юлии и адвокат Софьи, соответственно.
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