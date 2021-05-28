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Чернявской предъявлено обвинение. Сапегу суд оставил за решеткой

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщили дочь Юлии и адвокат Софьи, соответственно.

Вдове основателя TUT.BY Юлии Чернявской предъявлено обвинение.

– Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ни-че-го. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? «Никаких», – рассказала Евгения Чернявская. – Но мама крепкий орешек и догадывалась, что это очень вероятный сценарий, поэтому отнеслась к новости нормально. Надеюсь, она и дальше будет сильной, храброй. И мы с вами должны!

Пока неизвестно, по какой статье проходит вдова Юрия Зиссера.

Кроме того, в пятницу Минский суд отказал удовлетворить жалобу на задержание Софьи Сапеги. Об этом Еврорадио сообщил адвокат девушки Романа Протасевича. Таким образом гражданка России остается под стражей.

 
 
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Об этом сообщили дочь Юлии и адвокат Софьи, соответственно.
 
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