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БНК не будет в июне экспортировать А95 в Украину

28.05.2021 14:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

«Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем», – сказал собеседник enkorr на условиях анонимности, отметив, что причины такого решения неизвестны.

«Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином», – сообщил второй респондент на условиях анонимности. Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств по репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

«Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть урезаны, но чтобы вообще закрыть отгрузку и сообщить об этом за три дня до конца месяца – это недопустимо с любой точки зрения. В следующем году с ними просто никто не подпишется», – уверяет собеседник enkorr, считая, что такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер в отношении поставок из Беларуси.

В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. т, что составляет около 50% рынка этой марки.

«Нехватка 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить больше 10-15 тыс. т. Можно импортировать по морю, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем», – прокомментировал директор «А-95» Сергей Куюн.

Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на «Нафтан» после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонт с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.

 
 
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Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.
 
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