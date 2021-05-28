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Тихановская опубликовала детали плана помощи ЕС демократической Беларуси

28.05.2021 14:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская опубликовала детали экономического плана ЕС для демократической Беларуси, который был разработан и принят Еврокомиссией при участии представителей белорусской оппозиции.

«Заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в построение Новой Беларуси. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада», - говорится в сообщении.

Основные положения плана включают инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро), при этом доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов.

Средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности.

 
 
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Светлана Тихановская опубликовала детали экономического плана ЕС для демократической Беларуси, который был разработан и принят Еврокомиссией при участии...
 
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