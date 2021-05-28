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Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Cофьи Сапеги

28.05.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы и не помнят, чтобы суд такие ходатайства удовлетворял.

Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил "Интерфакс-Запад" её адвокат Александр Филанович.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софьи", - сказал Филанович.

Комментарии, по его словам, будут чуть позже.

Напомним, что Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы и не помнят, чтобы суд такие ходатайства удовлетворял.
 
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