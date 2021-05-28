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Лукашенко вылетел в Сочи, где проведет встречу с Путиным

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Сегодня в Сочи запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Накануне белорусский лидер анонсировал предварительную повестку встречи. Ожидается, что главной темой будет экономика и координация действий союзников в ответ на внешнее давление и санкционную политику Запада.

Также Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги по развитию интеграции в рамках союзного Союзного государства.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
 
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