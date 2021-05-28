ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко улетел к Путину

28.05.2021 14:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где сегодня вечером состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко улетел к Путину

26 мая на встрече с депутатами парламента, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления Лукашенко заявил, что во время переговоров будут обсуждаться экономические вопросы «в связи с ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и вокруг Российской Федерации — как мы будем двигаться дальше».

«Главное, чтобы не было препятствий. Каждый решает свои вопросы. Нам главное, чтобы этот локомотив двигался, чтобы он не остановился, чтобы не было инерции», — заявил он.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 апреля.

27—28 мая с рабочим визитом Беларусь посещает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минске он участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.

27 мая Мишустин встретился с белорусским премьер-министром Романом Головченко, который заявил, что Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада, а европейские санкции затрагивают в том числе российские интересы. Мишустин в свою очередь заверил, что Россия «однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где сегодня вечером состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-канцлер Германии потребовал международной изоляции режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by