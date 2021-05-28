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На выходных в Беларуси будут повышенные курсы валют

28.05.2021 14:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились очередным падением белорусского рубля по отношению ко всем основным иностранным валютам.

На выходных в Беларуси будут повышенные курсы валют

Доллар добавил 0,0094 пункта — 2,5329 белорусского рубля.

Евро поднялся на 0,0094 пункта — 3,087 белорусского рубля.

Российский рубль стал тверже на 0,007 пункта — 3,4448 белорусского рубля за 100 российских.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились очередным падением белорусского рубля по отношению ко всем основным иностранным валютам.
 
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