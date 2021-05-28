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На выходных в Беларуси будут повышенные курсы валют
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились очередным падением белорусского рубля по отношению ко всем основным иностранным валютам.
Доллар добавил 0,0094 пункта — 2,5329 белорусского рубля.
Евро поднялся на 0,0094 пункта — 3,087 белорусского рубля.
Российский рубль стал тверже на 0,007 пункта — 3,4448 белорусского рубля за 100 российских.
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились очередным падением белорусского рубля по отношению ко всем основным иностранным валютам.
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