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Госдеп — американцам: посещение Беларуси небезопасно

28.05.2021 14:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Внешнеполитическое ведомство США рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в Беларусь после принудительной посадки в Минске ирландского пассажирского самолета и ареста белорусского диссидента, который находился на борту.

Госдеп — американцам: посещение Беларуси небезопасно

Согласно пресс-релизу Госдепартамента, пишет «ГА», американцам не следует посещать Беларусь из-за «произвольного применения законов, риска задержания и COVID-19».

Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, включая американских граждан, за предполагаемую связь с оппозиционными партиями и предполагаемое участие в политических демонстрациях», – говорится в заявлении.

Госдепартамент заявил, что американцы, находившиеся рядом с местом проведения демонстраций, подвергались арестам, преследованиям и жестокому обращению со стороны белорусских властей.

В заявлении также отмечается, что белорусские власти «преследуют лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ».

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Внешнеполитическое ведомство США рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в Беларусь после принудительной посадки в Минске ирландского...
 
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