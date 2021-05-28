Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог: расследование инцидента с самолетом могут сделать оружием

О том, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет свое расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, стало известно накануне. Первые итоги расследования эксперты ИКАО планируют подвести к 25 июня, сообщило министерство транспорта Ирландии.

"Пока это выглядит, как попытка разрешить ситуацию с минимальным ущербом для всех, то есть не ограничивать граждан в передвижениях и полетах, не давать авиакомпаниям терять на облетах, перелетах, на увеличения расходования топлива и все прочее. Пока на самом деле все это выглядит очень миролюбиво", ― считает собеседница Sputnik.

Однако все может поменяться, и доклад по итогам расследования ICAO может стать своеобразным оружием против Беларуси, а также простив России, считает политолог, поскольку пока неизвестно, насколько сильно Россия будет включена в эту ситуацию.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ― это спецучреждение ООН. "Здесь не нужно надеяться, что пришли очередные полностью беспристрастные ребята, которые сейчас все сделают в лучшем виде ― не ангажировано, без привлечения третьих лиц и учитывания мнения этих третьих лиц. Такого, к сожалению, в данном плане не будет", считает Елисеева.

"Так или иначе, ООН тесно сотрудничает с США и Европейским союзом и зачастую учитывает желания и мнение американцев и ЕС. Но с учетом того, что Россия выступила за международное расследование, мы к этому призываем, значит, какой-либо шанс более-менее объективный на получение информации о расследовании ― он есть, но опять же, это на данный момент, потому что до 25-го числа еще может все поменяться", ― рассуждает эксперт.

Ранее уже было огромное количество прецедентов, когда расследования просто штамповали, не основываясь на фактах. "Были какие-то фейковые факты приплетены, и к сожалению, в итоге получалось не очень красиво, говорит Елисеева.

"Мы с этим уже сталкивались, поэтому здесь какая-то гарантия, конечно, есть на объективность, но надеяться на стопроцентное честное расследование я бы не стала", ― резюмировала политолог.

Кто еще расследует инцидент с самолетом

В пятницу также стало известно, что помимо Международной организации гражданской авиации собственное расследование обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска начало ФБР , об этом сообщил глава Бюро криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса.

"У нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование", - цитирует Роландеса Кишкиса LRT.

Ранее Минюст Польши сообщил о ведении польской стороной своего досудебного следствия по инциденту с лайнером Ryanair.

Расследование случившегося проводят и власти Литвы. По этой причине самолет все еще находится в аэропорту Вильнюса.

Кроме того, экстренную посадку ирландского борта в Беларуси осудило руководство Евросоюза, призвав к срочному независимому расследованию случившегося. В НАТО считают, что белорусская сторона нарушила международные нормы гражданской авиации.

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