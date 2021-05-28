|
Настоящий экстрим: Киркоров заселился в "однушку" с экс-бойфрендом Бузовой
28.05.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский певец Филипп Киркоров эпатирует публику: музыкант заселился в маленькую квартиру в спальном районе Москвы вместе с экс-бойфрендом Ольги Бузовой.
После поражения Киркорова и его подопечной Натальи Гордиенко на "Евровидении-2021" не прошло и недели, но певец решил снова проверить себя на прочность. Музыкант принял участие в оригинальном челлендже, о котором рассказал в своем Instagram.
Киркоров вместе с детьми заселился в скромную, однокомнатную квартиру в спальном районе Москвы и провел там 24 часа.
"Это был по-настоящему экстремальный челлендж", - заявил певец. Также он добавил, что не подозревал, что будет находиться под камерами целые сутки.
К семье звезды также присоединился новый, но уже закадычный друг Киркорова - экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава.
В рамках "испытания" блогер и артист записали несколько забавных видеороликов для TikTok и Instagram и даже успели выспаться.
В ходе мини-проекта "поп-королю" пришлось самостоятельного готовить, что привело его в ужас: певец так и не научился пользоваться плитой и не смог сварить макароны.
Напомним, что до этого в сети обсуждали воссоединение Пугачевой и Киркорова на глазах у Галкина. Фанаты подозревают, что певец не может забыть примадонну.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не успел "король поп-музыки» отойти от поражении на "Евровидении-2021" как столкнулся с очередным «испытанием».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)