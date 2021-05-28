Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Филипп Киркоров эпатирует публику: музыкант заселился в маленькую квартиру в спальном районе Москвы вместе с экс-бойфрендом Ольги Бузовой.

После поражения Киркорова и его подопечной Натальи Гордиенко на "Евровидении-2021" не прошло и недели, но певец решил снова проверить себя на прочность. Музыкант принял участие в оригинальном челлендже, о котором рассказал в своем Instagram.

Киркоров вместе с детьми заселился в скромную, однокомнатную квартиру в спальном районе Москвы и провел там 24 часа.

"Это был по-настоящему экстремальный челлендж", - заявил певец. Также он добавил, что не подозревал, что будет находиться под камерами целые сутки.

К семье звезды также присоединился новый, но уже закадычный друг Киркорова - экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава.

В рамках "испытания" блогер и артист записали несколько забавных видеороликов для TikTok и Instagram и даже успели выспаться.

В ходе мини-проекта "поп-королю" пришлось самостоятельного готовить, что привело его в ужас: певец так и не научился пользоваться плитой и не смог сварить макароны.

Напомним, что до этого в сети обсуждали воссоединение Пугачевой и Киркорова на глазах у Галкина. Фанаты подозревают, что певец не может забыть примадонну.

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