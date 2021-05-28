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Женщина выиграла в лотерею квартиру. Но уже через три минуты ее лишилась
Источник материала: Onliner
Неприятная история произошла с многодетной матерью из российского Барнаула. Женщина приняла участие в лотерее, проводимой в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, прошедшего в городе. Одним из призов была и квартира, которая как раз досталась героине. Впрочем, ее счастье было весьма недолгим и продолжалось около трех минут, спустя которые приз у женщины отобрали.
В лотерее могли принять участие все желающие, которые приобрели сувениры (например, магниты или бейсболки), продававшиеся в рамках спортивного соревнования. Помимо квартиры, разыгрывались и другие призы. Проблем с их новыми обладателями не возникло, однако с претендентом на квартиру произошло недоразумение. Как оказалось, одним из условий розыгрыша было появление на сцене для торжественного вручения ключей в течение трех минут после объявления имени победителя.
Наталья Бабашкина
Тем не менее повторный розыгрыш был проведен. Его победителем был объявлен 26-летний Даниил Павлюченко. Он и стал владельцем однушки площадью 33 квадратных метра в одном из строящихся домов Барнаула. Правда, ему придется заплатить налог — 35% от стоимости приза, который оценивается в 1,7 млн рублей (около $23 тыс.).
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