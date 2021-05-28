Женщина выиграла в лотерею квартиру. Но уже через три минуты ее лишилась

Источник материала: Onliner

Неприятная история произошла с многодетной матерью из российского Барнаула. Женщина приняла участие в лотерее, проводимой в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, прошедшего в городе. Одним из призов была и квартира, которая как раз досталась героине. Впрочем, ее счастье было весьма недолгим и продолжалось около трех минут, спустя которые приз у женщины отобрали.

В лотерее могли принять участие все желающие, которые приобрели сувениры (например, магниты или бейсболки), продававшиеся в рамках спортивного соревнования. Помимо квартиры, разыгрывались и другие призы. Проблем с их новыми обладателями не возникло, однако с претендентом на квартиру произошло недоразумение. Как оказалось, одним из условий розыгрыша было появление на сцене для торжественного вручения ключей в течение трех минут после объявления имени победителя.

Наталья Бабашкина рассказала РИА ФАН, что после начавшегося дождя она вынуждена была отвезти детей домой и, естественно, не смогла вовремя выйти на сцену. При этом женщина утверждает, что ее не предупредили о трехминутном дедлайне. «Я не слышала о том, что участники розыгрыша обязаны лично присутствовать при его проведении, об этом меня никто не предупреждал. Тот факт, что квартира досталась другому человеку, я считаю несправедливым и хочу, чтобы мне вернули выигранную квартиру», — приводит слова Бабашкиной агентство.

Тем не менее повторный розыгрыш был проведен. Его победителем был объявлен 26-летний Даниил Павлюченко. Он и стал владельцем однушки площадью 33 квадратных метра в одном из строящихся домов Барнаула. Правда, ему придется заплатить налог — 35% от стоимости приза, который оценивается в 1,7 млн рублей (около $23 тыс.).