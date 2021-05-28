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Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

28.05.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера стало известно, что 25 мая подписан новый указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». То есть белорусы смогут давать взаймы друг другу, это же смогут делать и юридические лица. Напомним, основные положения закона вступят в силу через полгода. Объясняем, как это все будет выглядеть.

Как устроена наша система кредитования

Граждане, предприятия и организации размещают в банках, на счетах и вкладах собственные средства. Из этого в банках образуется запас свободных денежных ресурсов. Банки из этих денег выдают кредиты и зарабатывают на разнице между ставками по кредитам и вкладам.

Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

Но есть и другие варианты. В Беларуси официально работают микрофинансовые организации (МФО), которые дают не кредиты, но займы под проценты (основная разница для клиента только в ставке). Список МФО можно найти на сайте Национального банка, есть ломбарды и фирмы, занимающиеся финансовым лизингом. Это похоже на покупку в кредит, но с другим механизмом перехода собственности.

Почему нынешняя система устраивает не всех?

Однако не все довольны такой системой. Кто-то, особенно в начале бизнеса, не может получить ссуду в банке из-за строгих правил, кому-то кредиты дороги. Кто-то из потенциальных вкладчиков хочет зарабатывать больше (проценты по депозитам не всегда компенсируют даже инфляцию). Эти люди готовы инвестировать напрямую в какой-то бизнес или давать взаймы под проценты.

Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

Ни банки, ни МФО здесь не помогают. Появился феномен краудлендинга — когда физические или юридические лица напрямую дают деньги под проценты другим физическим или юридическим лицам. Делается это обычно через интернет, поиск заинтересованных лиц идет на открытых площадках. В России это уже есть, на Западе — давно есть.

Указ №196 разрешает в Беларуси появление таких онлайн-площадок. До сих пор подобные операции преследовались как незаконная предпринимательская деятельность и по другим статьям.

Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

Как будут действовать эти онлайн-площадки?

Действовать они будут под строгим контролем Национального банка и других уполномоченных органов. Понадобятся специальные разрешения, работать без них указ запрещает.

Организаторы онлайн-площадок будут контролировать информацию о потенциальных заемщиках, проверять ее и передавать сведения в Нацбанк. Потом данные заемщика публикуются на онлайн-площадке для потенциальных займодавцев.

Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

Заинтересованные лица переводят средства напрямую на счет заемщика. А заемщик несет ответственность перед ними.

Онлайн-площадка и государство по таким сделкам не отвечают. Напомним, что возврат банковских вкладов в Беларуси гарантирован государством (без учета девальваций, разумеется). Но вся информация о неплательщиках и нарушителях сразу передается в Нацбанк и другие государственные органы.

Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

Что интересного есть в новом указе?

Текст указа №196 в основном состоит из определений, разъяснений и требований к организаторам онлайн-площадок и указаний по ведению операций. Но есть интересные конкретные моменты.

Первый. Организаторы онлайн-площадки не могут быть ни заемщиком, ни займодавцем по заключаемым договорам, не имеют права участвовать в движении денег по этим договорам. Организаторы — только посредники и контролеры в рамках своей компетенции.

Второй. Заемщиками на онлайн-площадках вправе быть граждане и организации Республики Беларусь. Займодавцами вправе могут быть также иностранцы. Это препятствует выводу капиталов из страны, что особенно актуально на фоне выноса вкладов из банков.

Белорусы смогут давать друг другу в долг под проценты. Разбираем новый указ про онлайн-заимствования

Третий. МФО имеют право работать на онлайн-площадках (наверняка они и будут самыми активными участниками).

Четвертый. В указе есть ограничения касательно ставок и штрафов: проценты не могут превышать сумму займа более чем в 2 раза, пени за просрочку — не больше половины займа. Также Нацбанк получит право регулировать максимальный процент по займам.

Пятый. Запрещены дополнительные платежи по займу, разрешено досрочное погашение займов.

Шестой. Допускаются только безналичные операции переводом денег на счета.

Седьмой. Все сделки между резидентами РБ разрешается проводить только в белорусских рублях, но не в валюте.

В целом все это производит положительное впечатление. Меньше возможностей для злоупотреблений, лучше защита всех участников сделок. Хотя запрет на валюту, скорее всего, будет мешать долгосрочным займам. Как заработает указ №196, мы узнаем только через полгода, когда он вступит в силу. Пока действует только та часть указа, которая требует внести изменения в другие законодательные акты и документы.

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Вчера стало известно, что 25 мая подписан новый указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». То есть белорусы смогут давать взаймы друг другу,...
 
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