«Тихое место 2», Palina и йога. Куда сходить в эти выходные?

Источник материала: Onliner Традиционные афиши Onliner возвращаются! Каждую неделю мы снова будем рассказывать всем привитым, переболевшим и просто уставшим о том, куда можно сходить в Минске, чтобы на часок-другой сбежать от угнетающей реальности. В этот раз советуем новый хоррор про сверхчутких монстров и актуальную киноклассику с Джеком Николсоном, концерт крутых белорусских девушек-музыкантов, стендап и медитации.

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В субботу, 29 мая, в кинотеатрах наконец-то выходит продолжение хитового хоррора «Тихое место». В центре сюжета первой части была семья, которая живет где-то на отшибе, общается только шепотом и жестами, а дома ходит без обуви, чтобы не скрипеть половицами. Не потому что они какие-то сектанты или идеальные соседи — просто Землю захватили слепые монстры, молниеносно реагирующие на громкие звуки, и только так можно от них спастись. На всякий случай не будем спойлерить как все закончилось, но, очевидно, достаточно неплохо, раз уж вышел сиквел. Снял «Тихое место 2» все тот же Джон Красински (Джим из «Офиса»), к главной роли вернулась его супруга Эмили Блант, а компанию ей в этот раз составил бородатый Киллиан Мерфи из «Острых козырьков».





Специально для любителей пересматривать классику в кинотеатры на этой неделе завезли контркультурный шедевр «Пролетая над гнездом кукушки» — трагикомедию с Джеком Николсоном о свободе, самовыражении и побеге от репрессивного режима. Показы приурочены к 45-летию фильма и будут только в оригинале с субтитрами.

Отличный вариант для похода в кино с детьми — ретроспективные сеансы «Рыбки Поньо на утесе», не лучшей, но тоже интересной и важной работы аниме-мастера Хаяо Миядзаки.

Послушать

29 мая в арт-пространстве Emotion Factory на Машерова, 11, к. 2 (это рядом с «Песочницей») пройдет вечеринка Ballantine’s True Music: Girls power edition. По названию несложно догадаться, что хедлайнерами будут девушки-музыканты. В доковидные времена проект обычно проводил мероприятия с одним гостем, а в этот раз собрал вполне себе уверенный лайн-ап миниатюрного музыкального фестиваля. На ивенте выступят электронная дива Palina, Iva Sativa — артистка, делающая самобытный белорусскоязычный фолк-хип-хоп, певицы Лиса и Zlata Mai. Еще один большой плюс: бесплатный вход за подписку на Instagram проекта.





Для олдов, если что, все еще открыт клуб «Граффити», и там по-прежнему выступает «Кассиопея» — почетные поп-фрики белорусской сцены. В ту же субботу, 29 мая, группа собирается сыграть старые хиты и что-то из нового материала и как всегда обещает зарядить всех желающих танцевальными и космическими вибрациями.

Посмеяться

На Куйбышева, 45 (тоже недалеко от «Песочницы») продолжает работу StandUp Comedy Hall. В субботу там пройдет еженедельная большая вечеринка с первым составом белорусской сборной по стендапу — выступят Дима Нарышкин, Виталий Петрашко, Павел Родевич, Андрей Райн и Степан Манкевич. Завсегдатаям комедийных ивентов их имена должны быть знакомы, а тем, кто никогда об этих людях не слышал, но очень хочет, скажем только, что на таких ивентах комики рассказывают только самый отборный материал, так что шансов не засмеяться мало. Для более рискованных в том же месте в воскресенье будет импровизационный Comedy Jam Session — вот тут уже как повезет.





Альтернативный вариант на воскресенье — «Шоу Саши и Саши» в Tesla Bar на Зыбицкой. Нет, это не живая запись нашего музыкального подкаста «Злобный критик», а импров-комедия от двух девушек. Саша Борсук и Саша Пашкевич — уже заметные и опытные комики (или комикессы, как кому удобнее), наверняка будет что-то интересное.

Расслабиться

Если в наши неспокойные времена вас ничего не отвлекает и не веселит, а звуки чужого смеха только раздражают, то самое время заняться йогой на свежем воздухе. Сделать это можно в субботу и воскресенье в парке Уручье. Приходить можно как преисполненным в своем познании, так и совсем новичкам.