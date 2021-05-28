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Dying Light 2 наконец-то выйдет. И даже в этом году! (видео)

28.05.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Польская студия Techland выпустила трейлер зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human, сообщает ресурс Polygon. Об игре долгое время не было информации, и казалось, что проект забросили. Однако игра появится уже в этом году — релиз назначен на 7 декабря.

Действие второй части боевика разворачивается в городе, который стал последним оплотом цивилизации в борьбе с зомби. В игре останутся ключевые элементы из первой части: паркур и смена времени суток, что влияет на геймплей — ночью зомби становятся особо агрессивными. Главным героем станет паркурщик Эйден Колдуэлл.

Dying Light 2 анонсировали еще на выставке E3 2018, после чего продукт несколько раз переносили. Первая часть Dying Light вышла в 2015 году.

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Польская студия Techland выпустила трейлер зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human, сообщает ресурс Polygon. Об игре долгое время не было информации, и казалось, что проект забросили....
 
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