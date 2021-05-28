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В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж

28.05.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

28 мая в Беларуси отмечается профессиональный праздник пограничников. Люди, которые служили в этих войсках, собираются с товарищами и вспоминают дни службы. Традиционно пограничники приходят на Остров мужества и скорби, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из Афганистана.

В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж






В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж






В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж



В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж
 
 
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28 мая в Беларуси отмечается профессиональный праздник пограничников. Люди, которые служили в этих войсках, собираются с товарищами и вспоминают дни службы....
 
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