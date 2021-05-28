В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж

Источник материала: Onliner

28 мая в Беларуси отмечается профессиональный праздник пограничников. Люди, которые служили в этих войсках, собираются с товарищами и вспоминают дни службы. Традиционно пограничники приходят на Остров мужества и скорби, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из Афганистана.



















































