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В Беларуси отмечают день пограничника. Фоторепортаж
Источник материала: Onliner
28 мая в Беларуси отмечается профессиональный праздник пограничников. Люди, которые служили в этих войсках, собираются с товарищами и вспоминают дни службы. Традиционно пограничники приходят на Остров мужества и скорби, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из Афганистана.
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28 мая в Беларуси отмечается профессиональный праздник пограничников. Люди, которые служили в этих войсках, собираются с товарищами и вспоминают дни службы....
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