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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: «Это похоже на казахстанский вариант. Вроде Лукашенко уйдет, а на самом деле — нет» Это гораздо более недемократический вариант, чем нынешняя суперпрезидентская республика.

— То, что Всебелорусское народное собрание может быть высшим органом народовластия, означает, что новая Конституция даже на законодательном уровне будет гораздо более недемократическая, чем ныне действующая, — объясняет в экспресс-комментарии «Cалідарнасці» Валерий Карбалевич. — Потому что сегодня все высшие органы власти Беларуси формально избираются. А тут получается, что высшим органом народовластия будет не выборный орган. Это гораздо более недемократический вариант, чем нынешняя суперпрезидентская республика.Второй момент, который из этого может следовать: коль ВНС наделяется такими серьезными полномочиями, то можно предположить, что именно Лукашенко хочет возглавить этот институт. Он будет следить за президентом и даже может объявить ему импичмент. То есть глава ВНС выше президента получается, потому что президент не может объявить импичмент ВНС, а собрание президенту может.Это что-то похожее на казахстанский вариант. Вроде Лукашенко уйдет, а на самом деле — нет.— Да, получается, что Лукашенко никуда уходить не собирается и после проведения референдума о Конституции вполне можно проводить и досрочные президентские выборы, в которых Лукашенко уже участвовать не будет. Это как вариант.Валерий Карбалевич напоминает, что в белорусском законодательстве отсутствует внятный механизм выборов делегатов.— Собрание выбирает местная вертикаль. И если раньше на предыдущих ВНС была имитация выборов — трудовой коллектив выдвигает на собрании делегата и это показывают по телевизору, то на собрании, которое было в феврале, даже этого не было. Делегатами стали депутаты местных советов, представители вертикали и провластных общественных организаций. Не стали даже имитировать какое-то избрание. Поэтому слово «делегат» выглядит странно, потому что делегатов выбирают.Если все пройдет так, как задумал Лукашенко, то белорусский авторитарный режим не будет демонтирован, а только усилен, и никакого трансфера власти не произойдет.