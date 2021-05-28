ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карбалевич: «Это похоже на казахстанский вариант. Вроде Лукашенко уйдет, а на самом деле — нет»

28.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Карбалевич: «Это похоже на казахстанский вариант. Вроде Лукашенко уйдет, а на самом деле — нет»
Картинка носит иллюстративный характер
Политолог — о том, какой сценарий разыгрывают власти, планируя наделить Всебелорусское народное собрание правом объявления импичмента президенту.

— То, что Всебелорусское народное собрание может быть высшим органом народовластия, означает, что новая Конституция даже на законодательном уровне будет гораздо более недемократическая, чем ныне действующая, — объясняет в экспресс-комментарии «Cалідарнасці» Валерий Карбалевич. — Потому что сегодня все высшие органы власти Беларуси формально избираются. А тут получается, что высшим органом народовластия будет не выборный орган. Это гораздо более недемократический вариант, чем нынешняя суперпрезидентская республика.

Второй момент, который из этого может следовать: коль ВНС наделяется такими серьезными полномочиями, то можно предположить, что именно Лукашенко хочет возглавить этот институт. Он будет следить за президентом и даже может объявить ему импичмент. То есть глава ВНС выше президента получается, потому что президент не может объявить импичмент ВНС, а собрание президенту может.

Это что-то похожее на казахстанский вариант. Вроде Лукашенко уйдет, а на самом деле — нет.

— Получается замкнутый круг?

— Да, получается, что Лукашенко никуда уходить не собирается и после проведения референдума о Конституции вполне можно проводить и досрочные президентские выборы, в которых Лукашенко уже участвовать не будет. Это как вариант.

Валерий Карбалевич напоминает, что в белорусском законодательстве отсутствует внятный механизм выборов делегатов.

— Собрание выбирает местная вертикаль. И если раньше на предыдущих ВНС была имитация выборов — трудовой коллектив выдвигает на собрании делегата и это показывают по телевизору, то на собрании, которое было в феврале, даже этого не было. Делегатами стали депутаты местных советов, представители вертикали и провластных общественных организаций. Не стали даже имитировать какое-то избрание. Поэтому слово «делегат» выглядит странно, потому что делегатов выбирают.

Если все пройдет так, как задумал Лукашенко, то белорусский авторитарный режим не будет демонтирован, а только усилен, и никакого трансфера власти не произойдет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это гораздо более недемократический вариант, чем нынешняя суперпрезидентская республика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко вылетел в Сочи, где проведет встречу с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by