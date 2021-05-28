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Лукашенко отказался от $10 миллиардов

28.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко отказался от миллиардов
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Полный объем международного финансирования — с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других международных финансовых институтов — составит около 10 миллиардов долларов на первые три года в случае реформ в демократической Беларуси, пишет НН.

Основные положения плана включают:

— инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США;

— доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;

— проведение инвестиционного форума Беларусь — ЕС высокого уровня под возможности новой Беларуси;

— проведение встречи доноров высокого уровня ЕС с целью выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.
 
 
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Эти деньги Запад готов выделить на демократические реформы.
 
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