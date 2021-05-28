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Лукашенко отказался от $10 миллиардов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Основные положения плана включают:
— инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США;
— доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;
— проведение инвестиционного форума Беларусь — ЕС высокого уровня под возможности новой Беларуси;
— проведение встречи доноров высокого уровня ЕС с целью выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.
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Эти деньги Запад готов выделить на демократические реформы.
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