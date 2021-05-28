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На Беларусь снова идут холодные атмосферные фронты
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ночью от +5°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны; днем +16…+21°С. В Минске до +19°С.
В воскресенье и понедельник прогнозируют влияние прохладного воздуха и атмосферных фронтов.
30 мая — кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный, порывистый, днем местами по северо-западу сильный, порывистый. Днем +12…+19°С. В Минске +13…15°С.
В понедельник, 31 мая, кратковременные дожди, грозы. Днем +9…+16°С. Согласно meteoinfo.by, в Минске всего +11°С.
По предварительному прогнозу, в первые дни лета в Минске — не более +17°С.
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