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На Беларусь снова идут холодные атмосферные фронты

28.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Беларусь снова идут холодные атмосферные фронты
Иллюстративное фото
Как сообщает Белгидромет, в субботу, 29 мая, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы.

Ночью от +5°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны; днем +16…+21°С. В Минске до +19°С.

В воскресенье и понедельник прогнозируют влияние прохладного воздуха и атмосферных фронтов.

30 мая — кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный, порывистый, днем местами по северо-западу сильный, порывистый. Днем +12…+19°С. В Минске +13…15°С.

В понедельник, 31 мая, кратковременные дожди, грозы. Днем +9…+16°С. Согласно meteoinfo.by, в Минске всего +11°С.

По предварительному прогнозу, в первые дни лета в Минске — не более +17°С.
 
Теги: Минск
 
 
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