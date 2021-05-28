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Юлии Чернявской предъявлено обвинение
Источник материала: UDF
Юлия Чернявская / Еврорадио
Об этом сообщила в
«Адвокат вышел от Юлии Чернявской. Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ни-че-го. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? «Никаких» ,- написала Евгения Чернявская.
Напомним, Юлия Чернявская перестала выходить на связь с близкими утром 18 мая, в день обысков в офисе tut.by и задержания топ-менеджеров и сотрудников компании.
В тот же день Юлию ненадолго «нашли» в кардиологическом отделении 1-й больницы в Минске. Как стало известно редакции, она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находился оперативник – почему была такая необходимость, неизвестно.
Позже в приемном покое отделения отвечали, что Юлию Чернявскую отпустили домой, однако туда она не вернулась.
20 мая стало известно, что она находится под домашним арестом.
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Адвокат не вправе разглашать статью.
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