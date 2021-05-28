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Юлии Чернявской предъявлено обвинение

28.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Юлии Чернявской предъявлено обвинение
Юлия Чернявская / Еврорадио​
Женя Чернявская, дочь Вдове основателя tut.by Юрия Зиссера и культурологу Юлии Чернявской предъявили обвинение.

Об этом сообщила в Facebook ее дочь Евгения.

«Адвокат вышел от Юлии Чернявской. Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ни-че-го. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? «Никаких» ,- написала Евгения Чернявская.


Напомним, Юлия Чернявская перестала выходить на связь с близкими утром 18 мая, в день обысков в офисе tut.by и задержания топ-менеджеров и сотрудников компании.

В тот же день Юлию ненадолго «нашли» в кардиологическом отделении 1-й больницы в Минске. Как стало известно редакции, она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находился оперативник – почему была такая необходимость, неизвестно.

Позже в приемном покое отделения отвечали, что Юлию Чернявскую отпустили домой, однако туда она не вернулась.

20 мая стало известно, что она находится под домашним арестом.
 
Теги: Минск
 
 
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