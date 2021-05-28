Кузнецов: «Мы на пороге грандиозного шухера»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» констатирует, что сегодня можно без комментариев: новости говорят сами за себя.

– Сейчас ситуация такая, что можно без выводов и комментариев. Достаточно собрать в одну картину все то, что происходит, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – События в Беларуси и вокруг нее за последние 10 дней ускорились просто космически.

За этот промежуток белорусы похоронили двоих оппонентов режима – Витольда Ашурка и 18-летнего Дмитрия Стаховского . За это же время власти разгромили TUT.by , который был (и еще будет) одним из ведущих СМИ не только Беларуси, но и Восточной Европы. Событие стало грандиозным инфоповодом, который сильно всколыхнул международное сообщество, однако это было еще не все.

В воскресенье власти сажают в Беларуси европейский самолет, полный европейских же граждан, достают оттуда политического беженца и гражданку России и помещают под арест – это уже вызывает эффект разорвавшейся бомбы . Но и это было еще не все.

Специальное обращение руководителя политического режима в среду подтвердило, что никаких сомнений в правильности выбора стратегии на эскалацию в Минске нет – мосты сожжены.

Накануне новости было читать интереснее, чем публицистику и аналитику. Глава МИД Германии заявил, что ЕС работает над скорейшим введением санкций, которые затронут людей, компании и платежи . А РИА Новости (!) со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся либо белорусской калийной отрасли, либо транзита российского газа.

Что калийная отрасль, что транзит российского газа – это явно о компаниях. О платежах и лицах пока ясности особой нет, но, судя по информационной волне, все очень серьезно. Замах «на рубль» уже сделан.

Что же касается сообщения РИА Новости, то тут бросается в глаза следующее: санкции против экспорта калия – это сокрушительный удар по белорусской экономике; санкции против транзита российского газа – это не только по белорусской экономике, это еще и по российским интересам. И тот факт, что об этом первым сообщает именно российское государственное информационное агентство говорит о том, что пропаганда актуализирует фактор угрозы российским интересам из-за белорусского режима в общественном сознании.

Едем далее. На описанном фоне идет процесс интенсивных переговоров между Москвой и Минском. Прилет Мишустина , сегодняшняя встреча Лукашенко и Путина, а вчера, судя по всему, в Гомеле активно общались представители ФСБ и КГБ. О чем они там в реальности говорят, мы не знаем и в обозримом будущем не узнаем.

Путин, конечно, волен спасать белорусский режим хоть любой ценой. А может и не спасать – что у него в голове нам неведомо. Сегодня уже на уровне аксиомы принято считать, что если бы не поддержка Кремля, то власть в Беларуси сменилась бы уже в августе. Однако нынешняя ситуация уже качественно иная: «последний союзник» в своей войне с Западом залез в окопы уже так глубоко, как России ни с какой точки зрения не с руки.

Как и обещал выше, не буду делать никаких выводов и прогнозов. В существующей ситуации это дело крайне неблагодарное. Общая картина собралась примерно следующая: под грандиозным давлением внутреннего общественного мнения, гражданского общества и диаспор, Евросоюз анонсирует беспрецедентные санкции против Беларуси сразу на трех уровнях: на уровне конкретных людей, компаний, а также финансовых операций. Есть информация о том, что часть этих санкций может чувствительно ударить по России – эту информацию «сливают» российские же источники.

Параллельно уже начались и идут переговоры/консультации/встречи между Москвой и Минском сразу на уровне нескольких ведомств. Как минимум это президенты, премьеры и, судя по имеющейся информации – спецслужбы.

Все это происходит на фоне катастрофически быстрого по динамике развития белорусского кризиса как внутри страны, так и вне ее.

Возможность делать выводы и прогнозы оставим каждому индивидуально. Общее «ашчушчэние» – мы на пороге грандиозного шухера. Неделю назад у меня спрашивали, не хочу ли я подкорректировать свой прогноз про «год-два с начала протестов». Нет, не хочу.