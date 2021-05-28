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Беларусь вводит разовое лицензирование импорта украинских товаров

28.05.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь вводит разовое лицензирование импорта целой группы производимых в Украине товаров, что по сути является ассиметричным ответом агрохунты на закрытие украинского неба для белорусских самолетов.

С 3 июня сроком на 6 месяцев вводятся разовые лицензии на импорт из Украины шоколада и других кондитерских изделий, фруктовых и овощных соков, пива, ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и бумажной упаковки, керамического кирпича и плитки, стеклянных ампул, радиаторов из черных металлов, сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин, стиральных машин, мебели и ее части.

Документ пока официально не опубликован, сообщает телеграм-канал «Эканомika па-беларуску».

 
 
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Беларусь вводит разовое лицензирование импорта целой группы производимых в Украине товаров, что по сути является ассиметричным ответом агрохунты на закрытие...
 
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