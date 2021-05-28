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Беларусь вводит временное лицензирование на импорт заготовок верха обуви

28.05.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти вводят лицензирование ввоза готовых кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из кожи и закрепленных на основной стельке на таможенную территорию Евразийского экономического союза (исключение – ввоз из стран, с которыми у Беларуси либо ЕАЭС заключены международные договоры о свободной торговле).

Согласно постановлению №291 от 26 мая 2021 года выдавать лицензии уполномочено МАРТ по согласованию с Беллегпромом.

Основные положения постановления вступают в силу через один месяц после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

 
 
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Белорусские власти вводят лицензирование ввоза готовых кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из кожи и закрепленных на основной стельке на...
 
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