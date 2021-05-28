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Трем сотрудникам TUT.BY предъявлены обвинения

28.05.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Трем сотрудникам TUT.BY и связанных с ним проектов предъявлены обвинения, об остальных задержанных сотрудников издания информации еще нет.

Обвинения предъявлены главному бухгалтеру «ТУТ БАЙ МЕДИА» Анжеле Ассад, а также менеджеру проекта TAM.BY Дарье Даниловой, сообщает tut.by со ссылкой на соучредителя TUT.BY Кирилла Волошина.

Ранее стало известно, что Юлии Чернявской, вдове Юрия Зиссера, предъявлено обвинение. Об этом написала в Facebook ее дочь Евгения.

Информации о статусе остальных сотрудников TUT.BY пока нет, так как адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Если по истечении 10 суток с момента задержания наши коллеги не выйдут на свободу, это будет означать, что им также предъявлены обвинения и избрана мера пресечения сроком на два месяца.

Точной информации о том, какие именно обвинения предъявлены сотрудникам компании: адвокаты не могут разглашать эти данные. Пресс-служба Следственного комитета ничего не комментирует.

В числе задержанных есть журналисты, которые не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании.

 
 
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Трем сотрудникам TUT.BY и связанных с ним проектов предъявлены обвинения, об остальных задержанных сотрудников издания информации еще нет.
 
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