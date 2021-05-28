Источник материала: ProBusiness



Кирилл Новиков, фото предоставлено героем материала

Кирилл Новиков превратил свое желание покупать вещи разумно в fashion-стартап — мультибрендовую виртуальную примерочную GoodStyle . За полгода приложением воспользовались более 55 000 человек. Теперь основатель планирует сделать из онлайн-примерочной виртуального стилиста. Как устроен необычный сервис — читайте в материале.

«Пришлось продать свой бизнес, чтобы вложиться в проект»

— Идея проекта GoodStyle родилась из собственной проблемы: мне хотелось упорядочить свой гардероб, найти новые интересные сочетания, но при этом не доставать все вещи из шкафа. К тому же я не всегда понимал без примерки, подойдет ли мне одежда, которую я хочу купить в интернет-магазине.

Начал обсуждать свою «боль» с другими. Оказалось, что с такой проблемой сталкиваются многие. Из-за узкого ассортимента розничных магазинов люди все чаще покупают одежду в интернете. Но при взаимодействии с онлайн-магазинами у покупателей отсутствует возможность посмотреть, как вещи будут сидеть. Лишь некоторые предоставляют такую услугу. Я подумал, что технология виртуальной примерки поможет решить эту проблему.

Как только пришла эта идея, сразу же начал воплощать ее в жизнь. На следующий день уже изучал рынок, искал прямых конкурентов или хотя бы что-то похожее, но, к своему удивлению, ничего не нашел. Так я понял, что нужно действовать.

Планировал реализовать идею в двух направлениях:

Мобильное приложение для виртуальной примерки одежды, куда можно загрузить фото вещей партнера (монетизация — процент от продаж). Мобильное приложение и комплекс для разработки ПО (SDK), которое позволит быстро и без затрат встраивать функцию виртуальной примерки на сайты брендов одежды или отдельно взятого интернет-магазина (монетизация — оплата за разработку и поддержку, а также за добавление одежды в каталог).

Начал с первого направления. Для запуска мобильного приложения необходимо было найти средства и собрать команду разработчиков (4 человека).

В идею никто инвестировать не хотел, поэтому пришлось продать свой бизнес в строительной сфере, чтобы вложиться в проект.

Собрать хорошую команду с небольшим бюджетом — это челлендж, с которым мы справились. Специалистов искали через HR-агентства, сайты, соцсети и перебирали своих знакомых. В первую очередь смотрели на опыт и навыки: в каких проектах были задействованы, где работали. Нужны были люди, которые успешно создавали мобильный софт, имели опыт frontend- и backend-разработки, а главное — могли построить архитектуру приложения.

Не все кандидаты говорили в резюме правду. Чаще указывали то, что по факту делать совсем не умели. Поэтому приходилось сначала брать разработчиков на испытательный срок — от одного месяца до трех, на деле проверять навыки, а уже потом забирать на проект. Тяжело искали iOS-инженера. Их мало на рынке и они дорого стоят (по данным исследования портала dev.by, медианная зарплата iOS-разработчика — $ 2550, «потолок» — $ 6000. — Прим. «Про бизнес»). Поэтому сначала мы взяли в команду Android-разработчика и создали версию приложения для этой платформы (по данным исследования портала dev.by, медианная зарплата Android-разработчика — $ 2050, «потолок» — $ 5000. — Прим. «Про бизнес»). А уже потом стали «вылавливать» подходящего iOS-специалиста. В итоге собрали в команду четырех человек: Android, iOS- и backend-разработчиков, дизайнера.

Во время работы над приложением столкнулись с проблемой — обрабатывать фото одежды и добавлять ее в каталог нужно было вручную. Это отнимало очень много сил и времени. Решили разработать нейросеть, которая сама приводила бы изображения вещей в нужный вид. Начали искать Machine Learning-специалистов. Их очень мало не просто на белорусском рынке, но и на глобальном. И стоят они в разы дороже iOS-разработчиков.

Machine Learning Engineer — это эксперт в области искусственного интеллекта. ML-специалист разрабатывает алгоритмы, по которым «думает» компьютер.

Поиск ML-профессионалов занял около трех месяцев. Нам повезло найти двух отличных ребят, которые больше четырех месяцев делали первую итерацию нейросети. Качество приходилось улучшать от месяца к месяцу. Но в итоге у нас получилась «умная система», которая способна обработать несколько тысяч фото за час.

«Самое главное — технология»

Тестировали прототип на своих друзьях и знакомых. Когда приложение с нашей точки зрения было готово для релиза, привлекали фокус-группу. И на этом этапе не все было идеально, были замечания и предложения по UI/UX (дизайну пользовательского интерфейса и опыта. — Прим. «Про бизнес»). Мы понимали, что это только первая версия приложения и, само собой, она еще сырая, но в ней есть самое главное — технология. В общей сложности от идеи до MVP (минимально жизнеспособного продукта) прошло полтора года. И в октябре 2020 года мы вышли на рынок.

В финальной версии продукта пользователь имеет в своем распоряжении три функции:

1. Примерка. Заходите в приложение и создаете аватар: фотографируете свое лицо и выбираете ваш тип фигуры. Теперь вы можете искать одежду в каталоге товаров, комбинировать ее и совершать онлайн-покупку комплекта, который понравится вам больше всего.



Приложение GoodStyle, фото предоставлено героем материала

2. Виртуальный гардероб. Все купленные вещи пользователя хранятся в приложении. Вы можете в любой момент «достать» их из своего виртуального гардероба и комбинировать с новой одеждой, которую только собираетесь приобрести.

3. Виртуальный стилист. Это раздел, где пользователь может примерять уже готовые луки в разных стилях и сразу приобретать одежду из более подходящего образа.

«Технология нейросети позволяет выделяться на фоне конкурентов»

Наша целевая аудитория в B2C-секторе — это пользователи, которые покупают одежду онлайн. Такие покупки носят импульсивный характер: иногда достаточно увидеть интересный образ или необычную вещь, чтобы спонтанно ее приобрести. Наше приложение дает пользователям возможность оценивать разные стилистические решения и выбирать, что подходит им больше всего.

Мы создаем культуру покупать одежду разумно. Для привлечения первых клиентов мы запустили рекламную кампанию в Facebook. Помимо этого нас находят через поисковый запрос в PlayMarket и AppStore, а также через страницы в Instagram и TikTok. Чтобы найти целевую аудиторию, мы используем менее популярные, но узкоспециализированные каналы привлечения. Удивительно, но они неплохо работают. Публикации в изданиях, посвященных женской тематике и стилю жизни, реклама в целевых Telegram-каналах — все это приносит хороший трафик. Но основной пул потенциальных клиентов, конечно, приходит из Facebook.

Наш продукт призван решать «боли» не только покупателей, но и продавцов. Чтобы протестировать работу сервиса на реальном клиенте в сегменте B2B, мы предлагали сотрудничество различным брендам одежды. Писали и звонили многим. Через знакомых вышли на одного из известных белорусских производителей. Им понравилась наша концепция, и они согласились на эксперимент.

Основной запрос бренда — увеличить продажи и уменьшить процент возвратов. Функциональность виртуальной примерки успешно решила эту проблему.

Мы загрузили их товары в наше приложение, то есть у потенциальных покупателей магазина появилась возможность примерять одежду и комбинировать ее прямо в телефоне. В свою очередь, бренд разместил у себя на сайте баннер-подсказку для своих клиентов, что теперь им доступна виртуальная примерка через наше приложение.

Совместная работа принесла такие результаты:

Вовлеченность аудитории бренда повысилась на 30%

Появился дополнительный трафик на сайт магазина

Функциональность виртуальной примерочной позволила увеличить размер среднего чека

Повысилась конверсия «посетитель сайта — покупатель»

Повысилась удовлетворенность клиентов.

Постепенно на нас стали выходить и другие бренды одежды. Информацию о нашем приложении производители находят через новостные ленты или пишут напрямую через Instagram, отправляют запросы о сотрудничестве через PlayMarket и AppStore.

Мы получаем запросы на внедрение функциональности виртуальной примерки от ритейлеров, развивающих онлайн-продажи не только на рынке СНГ, но и за рубежом: в Великобритании, США и странах Азии. На данный момент в нашей базе около сотни брендов. Как и в любом другом бизнесе, конкуренция присутствует. Но технология нейросети позволяет нам выделиться на фоне конкурентов.

«Планируем создать GoodStyle версии 2.0»

В условиях пандемии объемы онлайн-продаж продолжают расти. Мы видим в этом отличную возможность для развития нашего бизнеса.

Сейчас мы планируем разработать GoodStyle версии 2.0: создать другой UI/UX, сделать аватар пользователя более реалистичным и добавить возможность задавать параметры тела (то есть каждый пользователь сможет подстроить виртуального себя под реальные мерки), внедрить функцию виртуальной и дополненной реальности, чтобы можно было оценить образ в буквальном смысле со всех сторон, в формате 360°. И, конечно же, воплотить в жизнь идею SAAS-сервиса (SDK) для быстрой и удобной интеграции виртуальной примерки на сайтах и приложениях для B2B-клиентов.



Приложение GoodStyle, фото предоставлено героем материала

К сожалению, возможности для развития бизнеса значительно опережают наши возможности в разработке. Команда не успевает обслужить все бренды, которые хотят себе сервис виртуальной примерки. Поэтому сейчас мы в активном поиске внешних источников финансирования. С учетом проведенных нами исследований и подсчетов, чтобы сделать продукт таким, каким хотят его видеть пользователи, нам потребуется около $ 500 000.

Мы пишем в различные инвестиционные фонды, обращаемся к бизнес-ангелам, подаем заявки на участие в акселерационных программах. Недавно получили грант от Amazon на значительную сумму (пока не будем раскрывать подробности).

Вместо вывода. Наш стартап еще не окупился, пока практически все средства мы тратим на разработку новой версии продукта (с учетом анализа рынка, отзывов пользователей и бизнеса) и маркетинг. Чтобы о нашем продукте узнали, его нужно активно рекламировать. Чем больше у компании средств на маркетинг, тем быстрее «отобьются» вложения в продукт. Мы планируем выйти на самоокупаемость к концу года.

Но я не жалею, что когда-то решился продать свой бизнес в строительной сфере и вложиться в эту идею. Потому что мне интересно развивать наш стартап и я вижу большие перспективы. Мы все так же делаем ставку на SAAS-сервис для B2B-сегмента. Я всегда говорю: «Если что-то задумали, берите и делайте, но сначала наймите лучших специалистов». Отличная команда у меня уже есть, осталось только найти инвестиции и двигаться дальше.

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