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Имитация имитации: политолог - о том, как Лукашенко обеспечивает себе возможность пожизненного правления

28.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через придание "Всебелорусскому народному собранию" конституционного статуса "высшего представительного органа народовластия" в стране будет уничтожен механизм всеобщих выборов.

Имитация имитации: политолог - о том, как Лукашенко обеспечивает себе возможность пожизненного правления
"Установление в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. 

Предлагается установить в Конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь", – заявил в пятницу глава КС Петр Миклашевичсообщает БЕЛТА.

Политолог Павел Усов поясняет: это означает, что в стране полностью изменится структура политических институтов.

– ВНС, как мы знаем, не формируется посредством общих выборов – это назначаемый орган, – комментирует эксперт. – Он станет своего рода особой «платой лукашенковской аристократии», избранные из избранных.

ВНС формирует политбюро, которым будет, скорее всего, Совет Безопасности, и выберет председателя-президента, которым станет естественно Лукашенко.

Соответственно отпадает надобность в проведении выборов президента в 2025 и других годах. Лукашенко обеспечивает себе возможность пожизненного управления. Не исключено, что должность президента будет ликвидирована как таковая, либо лишена своей значимости.

В свою очередь, выборы в парламент вообще станут имитацией имитации, потеряют всякое значение, как и сама роль парламента (которая и так была незначительна), он станет придатком к ВНС.

Таким образом в Беларуси будет оформлена прямая институционная диктатура и уничтожен механизм всеобщих выборов.
 
 
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Через придание "Всебелорусскому народному собранию" конституционного статуса "высшего представительного органа народовластия" в стране будет уничтожен механизм...
 
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