Вразнос так вразнос! Беларусь вводит лицензирование импорта отдельных товаров из Украины

«Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной экономической зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям», — говорится в документе.





Выдавать лицензии по согласования с другими госорганами будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.





Перечень товаров, на которые будет распространяться разовое лицензирование, станет доступен позже, однако источник в госорганах подтвердил OL, что оно затронет кондитерские изделия, шоколад, туалетную бумагу и другие товары.





Решение принято правительством Беларуси «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли», говорится в документе.