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Откат! Беларуский рубль дешевеет третий день подряд

28.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торгах 28 мая доллар, евро и российский рубль подорожали до максимумов за 21, 25 и 44 дней соответственно

Скорость девальвации замедлилась, но на торгах пятницу белорусский рубль подешевел ко всем валютам уже третий раз подряд.

Если вчера белорусский рубль девальвировался на 0,66%, то сегодня всего на 0,26% до максимума за месяц, хотя ещё неделю назад она была на минимуме за полгода. Похоже укрепление белорусского рубля завершилось.

Курс доллара вырос на 0,0094 BYN до 2,5329 BYN/USD — максимума за три недели, но с начала мая доллар подешевел на 0,0268 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0093 BYN до 3,0870 BYN/EUR.

Стоимость евровалюты двигается вверх уже четвёртый раз подряд. За это время она выросла на 0,0259 BYN. Евро с начала месяца подешевел на 0,0091 BYN.

Курс российского рубля подрос всего на 0,0070 BYN до 3,4448 BYN/100 RUB — максимума за полтора месяца.

Итоги четвёртой недели мая 2021 на валютном рынке Беларуси

Текущую неделю белорусский рубль завершает девальвацией ко всем валютам:

курс доллара +0,0249 BYN (+0,99%);
курс евро +0,0234 BYN (+0,76%);
курс российского рубля +0,0378 BYN (+1,11%);

С начала мая подорожал только российский рубль. Доллар и евро пока в минусе. В понедельник 31 мая пройдут последние весенние торги. Шансы растерять все успехи ещё сохранились.

Московская биржа

Сегодня на торгах в Москве российский рубль немного подешевел к доллару и российскому рублю.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 13 копеек до 73,5870 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра поднялся всего на 2 копейки до 89,6731 российских рублей. 

Итоги четвёртой недели мая на валютном рынке России

Российский рубль незначительно подешевел к доллару и укрепился к евро:

курс доллара +0,0067 RUB (+0,01%);
курс евро −0,2715 RUB (−0,30%);
С начала мая российский рубль уверенно укрепился к доллару на 1,68% и к евро на 1,01%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах 28 мая доллар, евро и российский рубль подорожали до максимумов за 21, 25 и 44 дней соответственно
 
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