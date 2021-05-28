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Суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги на ее задержание

28.05.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Партизанского района Минска 28 мая не удовлетворил жалобу адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание после инцидента с самолетом Ryanair.

Суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги на ее задержание

Как сообщил БелаПАН адвокат Александр Филанович, судебное заседание было закрытым, поскольку «только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания по нормам УПК Республики Беларусь».

София на судебном заседании не присутствовала.

«Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания, я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде», — добавил Филанович.

Накануне адвокат сообщал, что защитники до сих пор не смогли встретиться с Сапегой, которая находится в СИЗО КГБ.

Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Партизанского района Минска 28 мая не удовлетворил жалобу адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание после инцидента с самолетом Ryanair.
 
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