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Экозащитники выступают за запрет на запуск воздушных шаров в школах

28.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 28 мая – Sputnik, Инна Гришук. Накануне последних звонков и выпускных вечеров гродненские экозащитники подняли больную тему – массовые запуски шариков в небо, которые часто делают школьники во время прощания со школой. Письма с просьбой о запрете шоу с воздушными шариками на любых массовых мероприятиях отправлены в областной и городской исполкомы.

Чем опасны воздушные шарики

Главная проблема массового запуска воздушных гелиевых шаров или небесных фонариков в небо – это негативные экологические последствия, которые не исчезнут в течение многих лет. Как пояснил автор обращения председатель ОО "Экомониторинг" Евгений Филимонов, ежегодно в небо только на территории Гродненской области запускают тысячи воздушных шаров, потом они падают на землю, в воду и превращаются в обычный мусор.

Для информации, латексные шарики разлагаются не менее пяти лет, а капроновая веревка, которой их перевязывают – не менее ста. При этом резина и пластик выделяют токсические вещества, которые попадают в почву и воду.

Экозащитник уверен, что запуск воздушных шариков нужно рассматривать как преднамеренное замусоривание территорий и акваторий, а также оказание вреда животным. Собрать запущенные в небо шарики невозможно, ведь они разлетаются на десятки километров и могут упасть в том числе на территорию особо охраняемых природных территорий, стать причиной гибели животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Вопрос безопасности животных – это еще одно негативное последствие запуска шариков. Сдувшиеся или лопнувшие шары многие животные и рыбы принимают за корм, проглатывают, а затем умирают.

Светошары еще более опасны

По словам Филимонова, еще более опасны светошары, внутри которых находятся светящиеся шарики. Световые элементы работают от батареек, которые при разложении выделяют опасные химические вещества – соли, щелочи, кислоты, опасные металлы. Улетев в небо и упав в реку или лес, они могут нанести серьезный вред природе, а если попадут в пищевую цепочку, то и жителям региона.

Еще одна беда последних лет – это небесные "китайские фонарики". У них есть проволочный каркас. Многие птицы попадают в него как в ловушку. Упавшие на землю остатки проволоки могут попасть в пищеварительный тракт травоядных животных – диких и домашних – и буквально разорвать его. Кроме того, из-за "китайских фонариков" не раз случались пожары на территории области.

Чем можно заменить шарики?

В своем письме экоактивисты предлагают ввести запрет на использование воздушных шаров, светошаров со светодиодами и батарейками внутри и небесных китайских фонариков на массовых мероприятиях области, в том числе в школах, гимназиях, детских садах.

Вместо массовых запусков шаров они предложили более экологичные альтернативы: устраивать танцевальные и песенные флешмобы, шоу мыльных пузырей, запуск многоразовых воздушных змеев, которые после полета вернутся к хозяевам. Интересной альтернативой могут стать экологические акции – посадка деревьев, изготовление кормушек для птиц, приведение в порядок памятников и скверов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экологи напоминают, что шоу с шариками смотрятся эффектно и радуют всего несколько минут, а потом резина годами разлагается и травит воду и почву.
 
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