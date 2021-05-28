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И в пир, и в мир: в сети обсуждают "то самое" платье Кейт Миддлтон

28.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из выходов жены принца Уильяма Кейт Миддлтон в Шотландии поразил поклонников в самое сердце: в сети обсуждают самое идеальное платье герцогини.

Внушительный гардероб Миддлтон в последнее время пестрит всеми цветами радуги. Герцогиня явно стремится соответствовать королеве Британии, которая любит носить яркие костюмы. За несколько дней в Шотландии соперница Меган Маркл сменила несколько аутфитов: от ансамбля в оттенке карамели до платья на обнаженное тело.

Эти выходы герцогиня решила разбавить чайным платьем от бренда Me+Em в актуальном розовом цвете. Наряд с плиссировкой и романтичными рукавами поразил воображение поклонников. Свой образ Миддлтон завершила с помощью аксессуаров: ремня, замшевых лодочек и сережек с розовыми кварцами.

Платье настолько понравилось поклонникам, что его тут же признали лучшим луком герцогини за все время пребывания в мини-туре. Стилисты и глянцевые издания уверены - наряд может войти в список главных трендов сезона весна-лето 2021, и подойдет для любого случая - будь то коктейльная вечеринка, выпускной или знакомство с родителями.

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Теги: знакомства
 
 
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Пользователи социальных сетей и стилисты сходятся во мнении - это самый идеальный образ герцогини за весь тур по Шотландии.
 
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