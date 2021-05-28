ЕАЭС ужесточит регламенты по никотиносодержащей продукции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. В ЕАЭС планируют ужесточить регламенты реализации изделий с нагреваемым табаком и никотиносодержащей жидкостью, заявил Sputnik министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

В пятницу состоялся видеомост Москва – Ереван – Минск – Нур-Султан – Бишкек на тему: "Безопасность потребительской продукции в центре внимания евразийской интеграции" международного информационного агентства Sputnik. В онлайн-формате министр рассказал о разработке новых проектов технических регламентов, а также о внесении изменений в действующие.

О парфюмерии и косметике

Спикер отметил, что в последние годы остро назрела необходимость внесения изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Это наиболее динамично развивающийся рынок. По популярности этот вид товара в некоторых регионах занимает вторую строчку после продуктов питания в корзине покупок. Соответственно и отечественные, и зарубежные производители стремятся занять свою торговую нишу. Конкуренция на рынке большая, но и доходность высокая. Производители зачастую идут на различного рода ухищрения в обход технических регламентов безопасности, что позволяет демпинговать ценами и продвигать зачастую опасную для потребителя продукцию. Новые технические регламенты позволят защитить рынок ЕАЭС и в первую очередь от некачественной продукции.

"В рамках изменения обсуждается вопрос исключения из использования в названии парфюмерно-косметической продукции названия лекарственных средств и медицинских изделий", - отметил Назаренко.

О строительных материалах

ЕАЭС занимает первое место в мире по площади. Государства-члены расположены в различных климатических и сейсмических зонах. Свободное перемещение товаров строительной отрасли зачастую связано с рисками: продукция, которая отвечает стандартам качества и безопасности в южных регионах, может оказаться неприемлемой для строительства сооружения на территории с аномальными морозами.

"Мы в 2012 году поставили задачу сделать общий регламент – здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Он оказался достаточно сложным. Чтобы описать механизм безопасности, наверное, придется вносить изменения в договор, вводить новые виды нормативного акта, может быть придется делать международное соглашение", - рассказал Назаренко.

Опять же введение новых более жестких стандартов безопасности во многом снизит валовый импорт строительных материалов из третьих стран, что стимулирует внутреннее производство в странах ЕАЭС с использованием местного сырья. Также, отметил спикер, новый техрегламент ускорит формирование в рамкам Союза единого рынка строительных материалов и изделий.

"Для этого есть очень приличная база. Мы имеем в наших странах около 1200 стандартов, которые регулируют вопросы, связанные со стройматериалам и изделиями. Большинство из них гармонизировано с европейскими и международными нормами", – пояснил спикер.

О запрете курительных смесей

В марте текущего года Совет ЕЭК принял решение о разработке технического регламента Союза на никотинсодержащую продукцию. В ЕАЭС планируют ужесточить регламенты реализации изделий с нагреваемым табаком и никотиносодержащей жидкостью.

"Речь идет о такой продукции, как картриджи для электронных сигарет, жидкости для их заправки, жевательные, рассасываемые продукты, которые содержат никотин", – пояснил министр.

Сегодня государства-члены ЕАЭС самостоятельно регулируют оборот такой продукции на национальном рынке. Наиболее активно эта работа ведется в России, Беларуси, Казахстане. Но открытые границы и свободное перемещение грузов не исключает проникновение такой продукции на территории других государств Союза, что во многом формирует теневой рынок.

"Задача выработать единые подходы на пять стран. Очень непростая задача, которую взялись реализовывать специалисты из Республики Армения при участии научных организаций Российской Федерации. Необходимо решить, какая продукция имеет право находиться на рынке, а какая должны быть запрещена", – подчеркнул Назаренко.

О пальмовом масле

Пальмовое масло получило широкое распространение как дешевый заменитель другой жировой продукции. Оно применяется в кондитерских изделиях, диетическом и даже детском питании. При нагревании в пальмовом масле образуются опасные для здоровья человека химические вещества.

"Это влияние подтверждено. Поэтому наши страны, как и страны Европейского союза, принимают все возможные меры для того, чтобы установить определенные требования, обеспечить, чтобы безопасность была гарантирована", – рассказал Назаренко.

В данное время при содействии ряда экспертов и научных организаций разрабатывается технический регламент на масложировую продукцию. Однако, по словам спикера, для его принятия может понадобиться еще несколько лет.

"Это очень большая работа для всей нашей промышленности. Это очень большая подготовительная работа. Большинство стран ориентируется, что ввести эти требования с учетом подготовки технологий, испытательного комплекса, подготовки специалистов предприятий – это возможно начиная с 2025 года", – рассказал Назаренко.

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко особо подчеркнул, что регламенты создаются и изменения в них связаны не с сиюминутными решениями. В первую очередь эта работа нацелена на перспективу. А потому ужесточение регламентов – неотъемлемая часть развития производственного и экономического потенциала.

"Мы хотели бы, чтобы по этим документам не только производили продукцию для стран ЕАЭС, но и поставляли ее на внешние рынки. Для этого уровень требований должен быть международным, чтобы открыть нашим производителям выходы на внешний рынок", – резюмировал Назаренко.