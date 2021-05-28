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Кортеж Лукашенко проводили в аэропорт гудками протеста

28.05.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кортеж Лукашенко проводили в аэропорт гудками протеста
Фото: «Пул первого»
В сети появилось видео, в котором видно, как в пятницу около полудня кортеж белорусского правителя направляется, проехав проспект Победителей, по мосту через Немигу, и как реагируют авто в пробке.

А именно, клаксоны массово гудели, таким образом, выражая протест.

Напомним, в пятницу Александр Лукашенко улетел в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Планируется, что встреча состоится ближе к вечеру.
 
 
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Клаксоны массово гудели, таким образом, выражая протест.
 
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