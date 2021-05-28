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Кортеж Лукашенко проводили в аэропорт гудками протеста
Источник материала: UDF
Фото: «Пул первого»
А именно, клаксоны массово гудели, таким образом, выражая протест.
Напомним, в пятницу Александр Лукашенко улетел в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Планируется, что встреча состоится ближе к вечеру.
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Клаксоны массово гудели, таким образом, выражая протест.
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