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Цифра дня. Сколько денег за одно утро собрали для семьи Леонида Судаленко
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитнику выставили большую сумму на оплату налогов, но выплачивать ее вынуждены жена и сыновья.
Фото TUT.BY
Правозащитника с 20-летним стажем, которого многие знают как «адвоката «тунеядцев», Леонида Судаленко удерживают за решеткой уже пятый месяц. В это время налоговая предъявила к оплате большую сумму на оплату налогов Леонида, которые сейчас вынуждены платить жена и сыновья.
Леонид Судаленко признан политзаключенным. Его содержат в гомельском СИЗО №3.
Неравнодушные
— Долгое время Леонид помогал белорусам защищать свои права, теперь настала наша очередь поддержать правозащитника и его семью, — говорится в обращении. — Оплатить самостоятельно сумму Леонид не может в связи с нахождением в СИЗО и арестом всех счетов. В ходе обыска были изъяты его банковские карточки.
3500 евро необходимо для того, чтобы жена Леонида смогла вернуть долги за уплаченный подоходный налог, который не позволит манипулировать им уголовным делом о неуплате налогов. Также необходимы средства на передачи и медицинские препараты, поскольку из-за условий содержания у Леонида серьезные проблемы со здоровьем.
Более 3400 евро
собрали за одно утро 28 мая
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Правозащитнику выставили большую сумму на оплату налогов, но выплачивать ее вынуждены жена и сыновья. Фото TUT.BY Правозащитника с...
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