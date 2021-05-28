Цифра дня. Сколько денег за одно утро собрали для семьи Леонида Судаленко

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитнику выставили большую сумму на оплату налогов, но выплачивать ее вынуждены жена и сыновья.





Фото TUT.BY

Правозащитника с 20-летним стажем, которого многие знают как «адвоката «тунеядцев», Леонида Судаленко удерживают за решеткой уже пятый месяц. В это время налоговая предъявила к оплате большую сумму на оплату налогов Леонида, которые сейчас вынуждены платить жена и сыновья.

Леонид Судаленко признан политзаключенным. Его содержат в гомельском СИЗО №3.

Неравнодушные объявили сбор , чтобы помочь семье Леонида.

— Долгое время Леонид помогал белорусам защищать свои права, теперь настала наша очередь поддержать правозащитника и его семью, — говорится в обращении. — Оплатить самостоятельно сумму Леонид не может в связи с нахождением в СИЗО и арестом всех счетов. В ходе обыска были изъяты его банковские карточки.

3500 евро необходимо для того, чтобы жена Леонида смогла вернуть долги за уплаченный подоходный налог, который не позволит манипулировать им уголовным делом о неуплате налогов. Также необходимы средства на передачи и медицинские препараты, поскольку из-за условий содержания у Леонида серьезные проблемы со здоровьем.

Более 3400 евро собрали за одно утро 28 мая

Что сказал Леонид Судаленко в письме, написанном на случай ареста