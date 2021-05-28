Ryanair: беларуская стенограмма переговоров диспетчеров не точная

Письмо публикует The Wall Street Journal. В письме главы Ryanair в том числе говорится, что диспетчеры аэропорта в Минске не делали попыток связаться с руководством авиакомпании, когда их об этом попросил пилот.





Он также назвал отчеты белорусских властей об инциденте «ложными и неточными».





25 мая Департамент авиации Министерства транспорта Беларуси опубликовал расшифровку переговоров пилота самолета Ryanair рейса FR4978, которым летел Роман Протасевич, с диспетчером аэропорта Минска





Согласно стенограмме, пилот в 9:34 один раз попросил диспетчера предоставить частоту, чтобы связаться с авиакомпанией, в ответ на это диспетчер предложил ему подождать.





В опубликованной стенограмме следующий сеанс связи начинается только в 9:39 — пилот спросил, есть ли новая информация, после чего разговор сразу перешел на другую тему, и вопрос о связи с Ryanair больше не поднимался.





В 10:04, уже непосредственно перед посадкой, пилот спросил, осведомлена ли компания об инциденте, в ответ на что диспетчер сказал, что попытается связаться с ней в течение пяти минут.





Ранее в Минтрансе Беларуси заявили, что после получения сообщения о бомбе на борту «несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж», однако не смог этого сделать. При этом в стенограмме разговора о номере телефона нет.





23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления.





Рейсом летел сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. По последним данным, она арестована на два месяца.





В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета. Авиакомпании и страны начали приостанавливать полеты над воздушным пространством Беларуси, Евросоюз планирует запретить белорусским авиакомпаниям полеты в своем небе. Не дожидаясь общего запрета ЕС многие страны уже сделали это.