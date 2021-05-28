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Военные Беларуси и РФ обсудили сотрудничество в боевой подготовке
28.05.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая – Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обсудил с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым сотрудничество двух государств в сфере боевой подготовки, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в пятницу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сейчас в Беларуси проходит рекогносцировка мест проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2021", в республику прибыла делегация ВС РФ. Евкуров приехал в Беларусь 27 мая.
"Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с заместителем министра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым, который прибыл в Беларусь накануне. Стороны обсудили результаты проведенной рекогносцировки, а также перспективы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки", – говорится в сообщении Минобороны.
Там также отмечается, что Евкуров уже успел посетить полигон "Брестский", где принял участие в рекогносцировке районов проведения маневров.
Учения "Запад-2021" пройдут на территории РФ и Беларуси с 10 по 16 сентября. Ожидается, что их основой станет вариант эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".
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Сейчас в Беларуси проходит рекогносцировка мест проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2021".
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