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Военные Беларуси и РФ обсудили сотрудничество в боевой подготовке

28.05.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обсудил с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым сотрудничество двух государств в сфере боевой подготовки, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в пятницу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас в Беларуси проходит рекогносцировка мест проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2021", в республику прибыла делегация ВС РФ. Евкуров приехал в Беларусь 27 мая.

"Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с заместителем министра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым, который прибыл в Беларусь накануне. Стороны обсудили результаты проведенной рекогносцировки, а также перспективы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки", – говорится в сообщении Минобороны.

Там также отмечается, что Евкуров уже успел посетить полигон "Брестский", где принял участие в рекогносцировке районов проведения маневров.

Учения "Запад-2021" пройдут на территории РФ и Беларуси с 10 по 16 сентября. Ожидается, что их основой станет вариант эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в Беларуси проходит рекогносцировка мест проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2021".
 
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