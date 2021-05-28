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Какие ощущения при приеме пищи могут указывать на рак пищевода?

28.05.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие ощущения при приеме пищи могут указывать на рак пищевода?
Иллюстративное фото
Распознать рак на ранней стадии — одна из важнейших задач современной медицины. И врачи нередко обращают внимание пациентов на какие-то предупреждающие симптомы. Так, например, известный врач Александр Мясников, отметил, что есть признак, который может служить потенциальным сигналом о раке пищевода.

По его словам, стоит насторожиться, если при приеме пищи у человека появляется ощущение тяжести глотания. Тут можно заподозрить дисфагию. Это патологическое состояние, когда нарушается акт глотания. На фоне такой патологии проявляются затруднение проглатывания пищи, попадание инородных тел (собственно, пищи, жидкости) в органы дыхания, усиление слюнообразования, боль за грудиной, першение в горле и осиплость голоса.

«Если тяжело глотать твердую пищу, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. А таком случае это далеко не обязательно онкология», — говорит доктор Александр Мясников.


При этом негативным сценарием является быстрое прогрессирование нарушения глотания, когда со временем у пациента отмечаются сложности с глотанием не то что твердой пищи, но даже жидкости, например воды.

В любом случае, даже если проблема кроется не в онкологическом заболевании, а, к примеру, психосоматическом расстройстве, стоит при появлении данного симптома обязательно посетить специалиста, который точно разберется в причинах и назначит лечение.
 
 
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Негативным сценарием является быстрое прогрессирование нарушения глотания.
 
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