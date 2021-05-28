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«Если тяжело глотать твердую пищу, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. А таком случае это далеко не обязательно онкология», — говорит доктор Александр Мясников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие ощущения при приеме пищи могут указывать на рак пищевода? Негативным сценарием является быстрое прогрессирование нарушения глотания.

По его словам, стоит насторожиться, если при приеме пищи у человека появляется ощущение тяжести глотания. Тут можно заподозрить дисфагию. Это патологическое состояние, когда нарушается акт глотания. На фоне такой патологии проявляются затруднение проглатывания пищи, попадание инородных тел (собственно, пищи, жидкости) в органы дыхания, усиление слюнообразования, боль за грудиной, першение в горле и осиплость голоса.При этом негативным сценарием является быстрое прогрессирование нарушения глотания, когда со временем у пациента отмечаются сложности с глотанием не то что твердой пищи, но даже жидкости, например воды.В любом случае, даже если проблема кроется не в онкологическом заболевании, а, к примеру, психосоматическом расстройстве, стоит при появлении данного симптома обязательно посетить специалиста, который точно разберется в причинах и назначит лечение.