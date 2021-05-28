|
Торговая война: Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК, сообщает «Консалтинговая группа А-95».
При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме.
Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.
В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.
По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.
Энергетическое эмбарго и закрытое небо
26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.
Украина до октября 2021 года запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)