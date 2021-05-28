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Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Роман Протасевич – бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала НЕХТА. 23 мая он был задержан белорусскими спецслужбами в результате спецоперации, в ходе которой при помощи истребителя в Минске был посажен самолет авиакомпании Ryanair, осуществлявший международный рейс Афины-Вильнюс.
Протасевичу предъявлены обвинения по уголовному делу о массовых беспорядках.Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Кроме того, КГБ Беларуси внес политзаключенного в список лиц, причастных к терроризму.
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В Беларуси ему предъявлены обвинения по уголовному делу о массовых беспорядках.
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