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Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном

28.05.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном
Кадр из видео
Родители Романа Протасевича уверены, что их сына в белорусском СИЗО пытают. Они считают, что признание в организации массовых беспорядков выбито из него силой. С эмоциональным обращением ко всему мирового сообществу выступила 28 мая мать политзаключенного.

Роман Протасевич – бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала НЕХТА. 23 мая он был задержан белорусскими спецслужбами в результате спецоперации, в ходе которой при помощи истребителя в Минске был посажен самолет авиакомпании Ryanair, осуществлявший международный рейс Афины-Вильнюс.

Протасевичу предъявлены обвинения по уголовному делу о массовых беспорядках.Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Кроме того, КГБ Беларуси внес политзаключенного в список лиц, причастных к терроризму.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси ему предъявлены обвинения по уголовному делу о массовых беспорядках.
 
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