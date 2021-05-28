Технические проблемы стартапов

Источник материала: ProBusiness

Покажите хоть один стартап, который не столкнулся с трудностями! У наших героев без них тоже не обошлось. Какие технические неполадки возникают у приложений и сервисов и как решить проблему — в этих историях.

Надежно разместить свои данные предприятия малого и крупного бизнеса могут в дата-центре А1. Благодаря применяемым техническим мерам степень защиты информации в этом случае несравнимо выше, чем на простом домашнем компьютере или офисном сервере, а услуга резервного копирования позволяет восстановить данные в случае форс-мажора.

«Пока о проекте никто не знает, нет смысла заморачиваться о безопасности»

Игорь Тишков

Основатель репетиторского центра PROTUTOR.RU

— У меня была идея создать что-то большее, чем просто онлайн-магазин. Поэтому я сразу понял, что программист и «сеошник» — самые дорогие люди в бизнесе. Мне нужны были те, кто постоянно будет следить за состоянием сайта, а не сделает разово. Такие люди и стали моими партнерами по бизнесу. Это избавило от большой головной боли.

Наш сайт полностью самописный. Партнеры полностью погружены во все процессы и при падениях сайта знают, что исправлять.

Кроме своего программиста, must have — резервная копия и хороший сервер.

К мелким поломкам мы относимся спокойно. Не бывает сайтов, которые не «ложились» бы иногда. Бывало, у нас «отваливались» платежные системы и приходилось ждать, пока они сами заработают. Работу серверов планируем улучшать, чтобы хостинг работал более эффективно и сайт ускорился.

Что касается резервных копий, то до недавнего времени они хранились на сервере, где хостится сам сайт. Но сейчас мы переехали на новый, более современный сервер и планируем хранить копии в разных местах, чтобы не потерять к ним доступ в случае, если сервер вдруг станет недоступен.

Сейчас мы разработали систему, которая позволяет нам запускать сайт на любую страну на любом домене в течение одного дня. Мы можем разносить разные сайты на разные хостинги в разных странах, чтобы сайты не зависели от работы друг друга.

Признаться, на старте мы почти не уделяли времени безопасности. О нашем проекте еще никто не знал — не было смысла защищать что-то неизвестное. Мы лишь немного смотрели на то, чтобы в систему не проникал посторонний. Сейчас мелкие взломщики нам не страшны, а большие охотятся далеко не за $ 100.

В будущем есть планы обратиться к профессиональным взломщикам сайтов — хотим знать все свои недочеты и слабости.

«Браузер внесет изменения, а нам переделывай заново…»

Алексей Минчук

Основатель онлайн-школы музыки Fasol

— В нашей онлайн-школе музыки Fasol общение между педагогами и студентами происходит Peer-to-Peer, то есть по видеосвязи с надстройками для занятий музыкой. Кроме этого, у нас есть софт для комьюнити и тренажеры. Технических составляющих очень много, и за всеми мы следим самостоятельно.

Используем технологию WebRTC, она помогает передавать аудио- и видеоданные между браузерами. Ученикам не нужно скачивать дополнительные плагины или расширения — можно пользоваться программой, просто открывая web-страницу.

Основная проблема использования WebRTC — адаптировать ее под браузеры.

Это получается дорого, нужно отслеживать изменения в политиках браузеров.

Например, браузер Safari странно подходит к соответствию стандартам и требует немало усилий, чтобы звонок выполнялся на различных Apple-устройствах.

Бывает, что из-за больших нагрузок видеосервер уже не может справляться с новыми сессиями. Поэтому мы построили автомасштабируемую систему, которая перемещает звонки между группами серверов в режиме реального времени и усредняет общую нагрузку. Основным показателем технической успешности является отношение поступивших звонков к количеству полноценно проведенных сессий уроков. Мы смогли добиться показателя в 92%, используя веб-версии системы, в том числе для мобильных браузеров клиентов.

«Всегда нужны консультации со стороны. И, пожалуй, юристы»

Денис Кондратович

Основатель приложения Make Sense

— У нас были вопросы с модерацией приложения в «сторах», особенно в Apple. Мы месяцами не могли выпустить обновления. Правила Apple постоянно становятся все более сложными. Но конкретно наша проблема была в другом — мы обсуждали нюансы работы продукта и то, в каком виде его можно продвигать во всех европейских странах. В итоге изменили позиционирование продукта, чтобы он не был похож на компенсационный дейтинг (это запрещено правилами платформы).

Чем более интересное и уникальное у вас приложение и прозрачная монетизация, тем проще проходить проверку. Очень важна репутация аккаунта разработчика. Как говорится, береги честь смолоду.

Сейчас все обновления проходят быстро. Мы готовимся к запуску в Европе.

Проблемы научили нас, что стартапу всегда нужны консультации со стороны, даже если кажется, что ты профессионал.

Так, мы начали спрашивать советы по технической части, и проект стал только лучше. Еще юристы очень важны, хотя на первый взгляд может показаться, что и без них сойдет.

«iOS 14.5 — единственный челлендж»



Станислав Швайко

СТО WorkoutMe

— Единственный челлендж для нас — выпуск iOS 14.5 версии. Начиная с нее, Apple требует получать согласие пользователя на трекинг (определение местоположения). При согласии разработчик получает доступ к рекламному идентификатору (IDFA). Нам нужно было добавить этот запрос в приложении и объяснить, почему для нас важны трекинг и согласие (у нас нет рекламы внутри приложения, трекинг мы используем для аналитики). Наше решение — добавили запрос на использование IDFA, обновили SDK от Appsflyer (SDK — комплект для разработки ПО, который помогает разработчикам создавать приложения для конкретных платформ. — Прим. «Про бизнес»)

Чтобы избежать проблем и успешно работать с гайдами «сторов», мы ведем техническую документацию. Для каждого выпускаемого нами релиза должен быть список тест-кейсов, без прохождения которых «билд нельзя катить» (нельзя выпускать новую версию. — Прим. «Про бизнес») — иначе есть шанс выкатить версию с неработающей регистрацией. Кроме этого, в документации прописываем интерфейсы API, чтобы помочь мобильным разработчикам, которые подключают клиента к серверу.

Зачастую наши новые проблемы — это уже чьи-то решенные проблемы вчера.

Мы обращаемся за опытом других разработчиков. Но бывают и противоположные ситуации. Например, когда мы переносили приложение на корпоративный аккаунт и во время переноса потеряли часть пользователей, которые были зарегистрированы через Apple Sign In.

Наша ошибка заключалась в том, что, используя Firebase Auth (облачная база данных, которая позволяет пользователям хранить и получать сохраненную информацию), мы полностью доверились ему и не хранили токены, хотя при разработке приложения нужно задуматься о хранении токенов для Apple Sign In в базе данных. Это помешало использовать механизм миграции от Apple, и по вновь авторизовавшимся пользователям мы потеряли данные. Тут мы не смогли ни у кого подсмотреть решение, зато сами обзавелись опытом и теперь можем быть консультантами.

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