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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное против мэра Риги и главы МИД Латвии

28.05.2021 16:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 УК. РБ.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возбуждении дела Швед принял, «рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси».

 
 
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Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное...
 
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Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги и главы МИД Латвии
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