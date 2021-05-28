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Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании
Источник материала: АФН
Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации.
Решение вступит в силу через 2 недели, в течение которых EBU ждет от БТ официальный ответ, сообщает Белсат.
Лишние членства означает отсутствие легального доступа к контенту EBU
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Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации.
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