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Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании

28.05.2021 16:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации.

Решение вступит в силу через 2 недели, в течение которых EBU ждет от БТ официальный ответ, сообщает Белсат.

Лишние членства означает отсутствие легального доступа к контенту EBU

 
 
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Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации.
 
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