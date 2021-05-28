Эксперт: Растущий курс доллара Нацбанк может не остановить

Myfin.by ответила эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. Смогут ли белорусы снимать деньги с банковских карточек за рубежом? Что будет с курсом белорусского рубля? На эти вопросы специально дляответила эксперт Аналитического центра «Стратегия»





Что произошло?

В среду, 26 мая, Александр Лукашенко на встрече в Овальном зале поручил Нацбанку выработать меры по ограничению вывода валюты за рубеж.





«Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили валютные средства, с таким трудом заработанные. Вы посмотрите, с этими тутбаевцами… Слушайте, это вообще поразительно. Свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк, где Комитет государственного контроля, другие структуры?» — процитировал sb.by.





Слова на эмоциях и возможные ограничения

Как следует оценивать слова Лукашенко? Чем это может грозить белорусам, пересекающим границу?





– Только проанализировав эмоциональное состояние человека, который это произносил, и ситуацию, в которой он вынужден был это говорить, возможно выстроить логическую цепочку.





Потому что одно дело, когда политик говорит продуманные фразы, нацеленные на какие-то благотворные изменения, которые будут вести к развитию государства, экономики страны, улучшению благосостояния. И совсем иное дело, когда политик, очевидно взволнованный на фоне событий последних дней, сообщает о непродуманных и неподготовленных новшествах.





И вот в этом описанном антураже становится понятно, что никаких макроэкономических целей, задач государственного масштаба, расчетов экономического эффекта для бюджета страны и ее ВВП за этими словами стоять не может.





И очевидным становится смысл фразы «чтобы потоком не уходили валютные средства».





Вот прямо так и читать: любое пересечение валютой границ Беларуси для всех возможно только по согласованию и с дополнительными сборами, которые посчитают нужным установить от имени государства.





Помимо простора для коррупции, белорусам это дает понятие о том, что валютные платежи (за учебу, лечение, спецпитание для больных и так далее) за рубеж усложнятся, а пересылаемые родственниками из-за рубежа деньги, например, могут выдаваться только в белорусских рублях.





Если раньше не требовалось декларировать суммы до 10 тысяч долларов США, то, думаю, что скоро после заявления с высокой трибуны нужно будет декларировать всю валюту, что у вас есть.





Не удивлюсь, если белорусам предложат доказывать происхождение валюты – банковскими выписками, чеками из обменных пунктов, чем-то еще. И возможно без них эти деньги вообще будут признаны «незаконными». Так что рекламная фраза «сохраняйте чек» приобретет еще один смысл.





А переводы по безналу? Снятие денег с карточек за рубежом?





– Предположу, что валютные операции для физлиц, пересекших границу, по карточкам, в том числе, усложнятся и подорожают.





Могут резко снизить суточные и общие лимиты по снятию денег за пределами Беларуси. А что касается перевода белорусами средств на счета банков-нерезидентов, то здесь тоже могут возникнуть определенные трудности – придумают ограничения или введут сбор.





Бизнесу приготовиться

Запрет на вывоз валюты может коснуться юридических лиц?





– Конечно. Самые большие проблемы ждут именно их. Неожиданные изменения в закон о валютном регулировании, которые должны были значительно либерализировать валютное законодательство, могут быть похоронены, или, как минимум, могут быть отсрочены.





Особо пострадают иностранные юрлица, чьи собственники не находятся на территории Беларуси – резиденты иных стран, получающие доходы с предприятий, работающих в РБ. Это те самые многострадальные оставшиеся инвесторы.





Им будет сложно вывести свою законно заработанную валюту.





Практически все оставшиеся серьезные инвесторы – из России. А «Белтрансгаз», проданный «Газпрому», за прошлый год принес ему дивидендов больше, чем вся белорусская промышленность вместе взятая – 754,2 млн рублей. Так что же – теперь россияне не смогут вернуть заработанные деньги на свои счета?





– Смогут. Но, вероятно, возникнет некая система разрешений и согласований на все операции, связанные с валютой. И если белорусский бюджет не чурается ввести побор «за помывку колес» автомобилей на границе, да и, собственно, пересечь границу можно только за деньги, то и движение валютных средств за пределы Беларуси также может быть обложено серьезными сборами.





И поскольку россияне – единственные оставшиеся «друзья», то компании, имеющие здесь хорошую прибыль и из ряда вон выдающиеся дивиденды («Газпром», «Лукойл» и другие), будут их выводить с, безусловно, уменьшенными – индивидуально установленными – сборами, а всем остальным придется заплатить.





Курс могут не удержать

Что в итоге? К чему валютные запреты – какова цель их? К чему они могут привести?





– Задача – создать белорусам еще больше трудностей в распоряжении собственными деньгами, а еще лучше лишить их такой возможности вовсе.





Если не брать в расчет именно ситуационную составляющую и эмоциональное состояние, которые повлияли на озвученное решение, то логики в нем не найти. А если учитывать состояние в конкретный момент, то можно предположить, что это не последний удар валютного «ремня» по карманам белорусов.





Посему я не удивлюсь, если наученные горьким опытом белорусы рванут в банки и обменники за долларами и евро.





Что будет с курсом белорусского рубля, резко упавшего в четверг?





– Он будет падать дальше – ускоряющимся темпами, и Нацбанк не сможет ничего сделать.





Причина – не в экономических сложностях, возникших внезапно, а в словах Лукашенко, запустившего панические настроения.





Именно его эскапада дала мощный толчок юрлицам, сигнал всем, кто завязан на валютные платежи – они неминуемо обречены скупать любую валюту на все свободные средства, чтобы тут же переводить ее на иностранные счета.





Ведь завтра могут ввести запрет на открытие счетов за рубежом, лимиты на перевод валюты иностранным контрагентам, принудительную конвертацию валютных доходов. А могут и применить все эти «плодотворные идеи» разом.





И именно юридические лица, у которых обороты куда выше, чем «возможности» белорусов, скупающих доллары и выносящих их из банков, давят на курс и будут давить дальше все сильнее.





Потому что в тех же «белорусских» яйцах, грушах, креветках, сырах или помидорах очень много импортных составляющих. И все это – от удобрений, лекарственных и ветеринарных препаратов и пластиковых гранул до комплектующих, оборудования и техники – покупается не за белорусские рубли.





Без этого промежуточного импорта встанет работа огромного числа предприятий. Чтобы обезопасить себя от непредсказуемости действий власти, чтобы иметь возможность рассчитываться по контрактам, и банально функционировать, юрлица и будут выводить оборотные средства, скупать валюту, и переводить ее за рубеж.