Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

"Литва приняла решение выслать двух сотрудников посольства Беларуси, сообщил МИД", - передает BNS.





В пятницу в МИД Литвы был вызван представитель белорусского посольства в Литве, ему была вручена нота с объявлением двух сотрудников посольства Беларуси нежелательными лицами в Литве за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и предписанием им покинуть Литву в течение семи дней.





Как утверждают в МИД, этим решением Литва проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов и сотрудников посольства в Минске Беларуси необоснованно выслала из республики несколько дней назад.





"Представителю Беларуси также заявлен протест в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ республики, было озвучено требование незамедлительно освободить журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, а также других политзаключенных и незаконно задержанных", - говорится в сообщении.







