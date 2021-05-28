БТ исключают из Европейского вещательного союза

@belsat Письмо организации опубликовал









«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость.





После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против государственного вмешательства. Мы также сообщили о наших опасениях руководству БТРК.





За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (Речь, скорее всего, о видео с Протасевичем. — Прим.TUT.BY). Мы отслеживали и другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство.





TUT.BY . В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения», - цитирует письмо





Какими будут последствия для Белтелерадиокомпании?