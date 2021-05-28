Как охраняют водный рубеж Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Местные пограничники считают, что ничего сверхнеобычного в несении службы на речном участке нет. Задачи по обеспечению надежной охране госграницы везде одинаковые.

На вооружении стоят не только привычные катера, но и амфибии, способные передвигаться по воде и суше.

На смену первым "Аистам", которые свое отслужили, пришла совершенно новая техника: скоростная, с большим запасом хода, удобная в обслуживании и эксплуатации. Итальянские катера поступили по линии международной технической помощи. Закуплены также суда российского и белорусского производства.

Лоевские пограничники не только охраняют водный рубеж, но и помогают природоохранным органам бороться с браконьерами.

Есть здесь и застава "Деражичи" – совершенно нового типа. Это не капитальное строение из кирпича и бетона, а 23 модуля, которые, в случае необходимости, можно переместить в другое место.

Прямо с заставы и днем, и ночью операторы отслеживают обстановку на границе: автоматизированный пост технического наблюдения позволяет распознавать любое живое существо.

На заставе имени Героя Советского Союза Николая Сушанова пограничники всегда в боевой готовности: если что, готовы быстро подняться по тревоге и пресечь любую попытку нарушить границу.