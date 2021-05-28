Крошечный волчонок впервые завыл, попал на видео и восхитил пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

В апреле 2021 года члены организации The Voyageurs Wolf Project, занимающейся изучением волков в национальном парке Вояджерс в Миннесоте (США) рассказали об одном дне из жизни хищника.

Очередь дошла и до детенышей волка. Исследователи засняли первый вой четырехнедельного зверя. Для малыша издаваемые звуки оказались на удивление «скрипучими» и громкими.

Уточняется, что камера записывала мини-ролики по 30 секунд в начале каждого часа.

Фото: Pixabay

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