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Крошечный волчонок впервые завыл, попал на видео и восхитил пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
В апреле 2021 года члены организации The Voyageurs Wolf Project, занимающейся изучением волков в национальном парке Вояджерс в Миннесоте (США)
Очередь дошла и до детенышей волка. Исследователи засняли первый вой четырехнедельного зверя. Для малыша издаваемые звуки оказались на удивление «скрипучими» и громкими.
Уточняется, что камера записывала мини-ролики по 30 секунд в начале каждого часа.
Фото: Pixabay
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В апреле 2021 года члены организации The Voyageurs Wolf Project, занимающейся изучением волков в национальном парке Вояджерс в Миннесоте (США) рассказали об одном дне из жизни...
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