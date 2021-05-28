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Удивительно круто работают! 5 необычных кухонных лайфхаков – этого вы не знали!
Источник материала: ОНТ
Ежедневно пользователи портала Reddit, подписанные на раздел «Продуктовые лайфхаки», делятся советами для кухни. Посмотрите самые необычные и на удивление хорошо работающие лайфхаки для кухни.
1. Как приготовить на одном противне две пиццы?
2. Так просто!
3. Обязательно попробуйте! Возьмите картофелину вместо булочки для хот-дога.
4. Немного сахара – в гренки, и получаем вкуснейший десерт!
5. Завтрак за пару минут
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Ежедневно пользователи портала Reddit, подписанные на раздел «Продуктовые лайфхаки», делятся советами для кухни. Посмотрите самые необычные и на удивление хорошо...
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