Удивительно круто работают! 5 необычных кухонных лайфхаков – этого вы не знали!

Источник материала: ОНТ

Ежедневно пользователи портала Reddit, подписанные на раздел «Продуктовые лайфхаки», делятся советами для кухни. Посмотрите самые необычные и на удивление хорошо работающие лайфхаки для кухни.

1. Как приготовить на одном противне две пиццы?





2. Так просто!





3. Обязательно попробуйте! Возьмите картофелину вместо булочки для хот-дога.





4. Немного сахара – в гренки, и получаем вкуснейший десерт!





5. Завтрак за пару минут





По материалам ridus.ru

Фото с сайта ridus.ru

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