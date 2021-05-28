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Удивительно круто работают! 5 необычных кухонных лайфхаков – этого вы не знали!

28.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Удивительно круто работают! 5 необычных кухонных лайфхаков – этого вы не знали!

Ежедневно пользователи портала Reddit, подписанные на раздел «Продуктовые лайфхаки», делятся советами для кухни. Посмотрите самые необычные и на удивление хорошо работающие лайфхаки для кухни.

1. Как приготовить на одном противне две пиццы?


2. Так просто!


3. Обязательно попробуйте! Возьмите картофелину вместо булочки для хот-дога.


4. Немного сахара – в гренки, и получаем вкуснейший десерт!


5. Завтрак за пару минут


По материалам ridus.ru

Фото с сайта ridus.ru

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Ежедневно пользователи портала Reddit, подписанные на раздел «Продуктовые лайфхаки», делятся советами для кухни. Посмотрите самые необычные и на удивление хорошо...
 
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