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Во Франции неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции
Источник материала: ОНТ
В Ла-Шапель-Сюр-Эрдре (Франция) вооруженный ножом неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудницу полиции. Об этом
По сведениям источника, 28 мая утром мужчина вошел в отделение полиции и напал на 40-летнюю женщину. Сотрудница правоохранительных органов получила несколько ударов ножом. Она была госпитализирована с серьезными ранениями.
Нападающий после инцидента скрылся. Его ищут в рамках масштабной операции, задействованы вертолеты.
Фото: Pixabay
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В Ла-Шапель-Сюр-Эрдре (Франция) вооруженный ножом неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудницу полиции. Об этом информирует Ouest-France. По сведениям источника,...
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