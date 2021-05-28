Во Франции неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции

Источник материала: ОНТ

В Ла-Шапель-Сюр-Эрдре (Франция) вооруженный ножом неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудницу полиции. Об этом информирует Ouest-France.

По сведениям источника, 28 мая утром мужчина вошел в отделение полиции и напал на 40-летнюю женщину. Сотрудница правоохранительных органов получила несколько ударов ножом. Она была госпитализирована с серьезными ранениями.

Нападающий после инцидента скрылся. Его ищут в рамках масштабной операции, задействованы вертолеты.

Фото: Pixabay

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