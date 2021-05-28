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Церемония премии «Оскар» перенесена
Источник материала: ОНТ
В США Американская киноакадемия
При этом отмечается, что и эта дата не окончательная, сроки всё еще могут быть перенесены.
Фото: Pixabay
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В США Американская киноакадемия сообщила о переносе даты проведения 94-й церемонии вручения премии «Оскар» с 27 февраля на 27 марта 2022 года. При этом отмечается, что...
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