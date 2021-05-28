Церемония премии «Оскар» перенесена

Источник материала: ОНТ

В США Американская киноакадемия сообщила о переносе даты проведения 94-й церемонии вручения премии «Оскар» с 27 февраля на 27 марта 2022 года.

При этом отмечается, что и эта дата не окончательная, сроки всё еще могут быть перенесены.

Фото: Pixabay





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